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Китайские СМИ назвали главное оружие России против авианосцев США

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Российские крылатые противокорабельные ракеты (ПКР) «Гранит» обладают наибольшим потенциалом для борьбы с американскими авианосными группировками. Об этом написал китайский портал Sohu.

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Автор статьи отмечает, что «Гранит» является оружием с наибольшей дальностью полета и способно нанести авианосцам самый сильный урон. Ракета способна достигать цели на расстоянии более 600 км, в то время как авианосные группировки США могут защитить зону радиусом лишь в 550 км.

Кроме того, издание считает, что именно это оружие имел в виду министр обороны России Сергей Шойгу, когда говорил о противодействии авианосцам США в недавнем интервью.

Тогда министр отметил, что Пентагон расходует бюджет на создание авианосных группировок, а Москва делает упор на средства, которые могут быть использованы для борьбы с ними. Причем это дешевле и эффективнее.

29 августа гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что в России проводятся испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон».

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