Фельдшер из Воронежа извинилась за фотографии пациентов в Instagram

Фельдшер скорой помощи из Воронежа извинилась за фотографии травмированных пациентов, которые она публиковала в Instagram. Кадры открытых ран, ссадин, ожогов и медицинских карт женщина сопровождала циничными комментариями. После того как эти материалы попали в СМИ, медработник решила удалить снимки и записала видеообращение.

В областном департаменте здравоохранения действия фельдшера раскритиковали и пообещали привлечь к ответственности. О начале служебной проверки заявило руководство Воронежской станции скорой помощи.