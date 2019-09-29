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Гонщик Роберт Шварцман выиграл чемпионат международной Ф-3 в Сочи

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Он финиширует на втором месте, хотя стартовал с пол-позишн. Без лишнего риска, спокойно и уверенно – как положено профессионалу. Сегодня второе место для него означает победу. Роберт Шварцман — пилот команды Prema Racing — досрочно стал чемпионом международной «Формулы-3» сезона 2019 года. Отдельное удовольствие — принимать почетный титул на домашней трассе.

Планы у чемпиона — амбициозные, но не сказать, что очень оригинальные — отдохнуть и с новыми силами продолжить карьеру. В следующем сезоне Рооберт будет выступать уже на класс выше — в чемпионате «Формула-2». При удачном стечении обстоятельств Роберт через год–два вполне может перейти в главные королевские гонки — Формулу-1. А значит, он вновь выступит в Сочи. Организаторы подтвердили планы проведения Гран-при России — как минимум до 2025-го.

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