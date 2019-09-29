Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в США

Сотрудники полиции застрелили мужчину, ранившего пять человек в торговом центре американского города Хант Вэлли в округе Балтимор. Неизвестный набросился на посетителей с ножом. Пострадавших увезли в больницу, их жизнь вне опасности. Личность и мотивы вооруженного мужчины устанавливаются.