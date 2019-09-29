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Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

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Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции. Матч, который состоялся в субботу, 28 сентября в Монако, завершился со счетом 4:1, передает «Газета.ру».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе. 23-летний футболист результативными действиями не отметился и был заменен на 78-й минуте игры.

В предыдущем туре Головин оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против «Ниццы» (3:1). Спортсмен стал первым россиянином за 25 лет, которому удалось подобное во Франции.

В составе «Монако» Головин выступает с 2018 года. Он перешел в клуб французской лиги из московского ЦСКА. Сумма трансфера оценивается в €30 млн. Зарплата россиянина составляет €225 тыс. в месяц.

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