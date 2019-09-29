В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании россиянина

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось предоставить комментарии по делу россиянина, задержанного на прошлой неделе в испанской Валенсии по запросу Соединенных Штатов. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы откажемся от комментариев», — ответили в ФБР на просьбу предоставить подробности о предъявляемых задержанному гражданину России обвинений.

Россиянина арестовали 20 сентября, когда он прибыл в Испанию с женой и сыном. Предположительно, он был задержан по запросу ФБР за мошенничество через интернет при помощи фальшивой документации.