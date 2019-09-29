Сильный ливень стал причиной наводнений в грузинском Кутаиси

Сильный ливень подтопил улицы, первые этажи жилых домов и магазинов в центре Кутаиси, крупнейшего на западе Грузии города. По информации СМИ, водная стихия практически полностью парализовала движение транспорта в городе. Невозможно и передвижение пешеходов — потоки воды сбивают людей с ног. На местах вместе со спасательными службами находятся представители местных властей, которые обещают завтра с утра подсчитать нанесенный стихией ущерб и оказать соответствующую помощь пострадавшим.