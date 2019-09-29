В Благовещенске зафиксировали самый теплый осенний день за 100 лет

В Благовещенске зафиксировали самый теплый осенний день за последние 100 лет. 27 сентября столбик термометра поднялся почти до +30 градусов. Местные жители, как летом, с удовольствием гуляли по набережным Амура и Зеи.

Предыдущий рекорд конца сентября синоптики установили в 1919 году — тогда воздух прогрелся почти до 26 градусов.

Впрочем, не весь первый месяц осени был в Благовещенске жарким. Жители испытали настоящие температурные качели — приходилось постоянно менять футболку на куртку и наоборот. В воскресенье ожидается очередное резкое похолодание — до 13 градусов выше ноля.