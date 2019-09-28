Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщил судовладелец украинскому агентству УНН.

По его словам, поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются.

Судовладелец уточнил, что трое членов экипажа судна, среди которых двое — украинцы, — были спасены благодаря самолету ВМС Франции, направленному в зону поиска. Члены экипажа были найдены на спасательной шлюпке, пишет «Газета.Ру».

Судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого — граждане Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. Это случилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции).

Судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов и попало в циклон. На борту находилось 14 членов экипажа.

К поискам подключились другие суда, находящиеся в районе исчезновения Bourbon Rhode.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что судно The Conception сгорело и затонуло у побережья Калифорнии, находясь на расстоянии 18 м от суши.