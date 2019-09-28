Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», прокомментировала сообщения о своем задержании с кокаином. Видеообращение артистка разместила в Instagram-сториз.

По ее словам, люди, которые пытаются на ней заработать, должны нести ответственность за свои слова. Актриса пообещала привлечь распространителей информации об инциденте к ответственности.

При этом в разговоре с РЕН ТВ Бочкарева пообещала посмотреть видеозапись ее задержания с наркотиками в Москве, отметив, что она сама не видела, но ей очень интересно, кто на записи.

Ранее в субботу, 28 сентября, артистка уже заявляла «Интерфаксу», что планирует привлечь к ответственности людей, распространивших информацию о ее задержании в Москве. Она утверждала, что находится дома с детьми и не знает, откуда появилась эта новость и для чего. Помощница актрисы сообщила «РИА Новости», что сообщения СМИ о задержании актрисы — неправда.

О том, что Бочкареву задержали сотрудники ДПС с наркотиками, ранее в субботу сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечалось, что звезда якобы заявила сотрудникам дорожно-патрульной службы, что спрятала кокаин в трусах. Вес подозрительного вещества составил 0,69 г. Кроме того, телеканал опубликовал видеозапись задержания.

Позже пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что в столице была задержана женщина на автомобиле Cadillac. У нее был найден пакет с порошкообразным веществом весом 0,69 г, оказавшийся кокаином. Полиция сообщала, что против подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».