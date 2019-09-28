Прямой эфир

Статую в честь 60-летия визита Хрущева открыли на ферме в США

0
Фото: Дэн Гудал
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Копию статуи «Перекуем мечи на орала» скульптора Евгения Вучетича открыли в субботу, 28 сентября, на ферме Росуэлла Гарста в американском штате Айова, куда в 1959 году приезжал смотреть на выращивание кукурузы советский лидер Никита Хрущев. Об этом сообщил исполнительный директор заповедника «Уайтрок» Дэн Гудал.

«Он же памятник!»: как у скульпторов отнимают их авторские права
По закону только создатели памятников могут давать разрешение на использование их образов на сувенирах

По его словам, на церемонии, посвященной 60-летию визита советского лидера, присутствовало более 80 человек, в том числе внучки Гарста Элизабет и Сара, а также автор книги о Хрущеве Тимоти Нафтали. От России с краткой речью выступил атташе по вопросам сельского хозяйства Иван Пономарев, передает «РИА Новости».

«Саму статую заказал Джон Кристал, который был местным банкиром, фермером и часто посещал Советский Союз. В поездках его часто сопровождала Валентина Фоминых, которой перешла статуя, когда он умер. Валентина подарила ее «Уайтроку», перед тем как скончалась в 2018 году», — рассказал Гудал.

Оригинальная статуя работы Вучетича стоит перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Скульптура символизирует призыв к уходу от войны к миру. Первый визит советского лидера в США состоялся в сентябре 1959 года.

25 августа сообщалось, что в Русском культурном саду города Кливленд (США) в открыли бюст первому космонавту Юрию Гагарину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посольство РФ обсуждает установку скульптуры Церетели в Буэнос-Айресе
Вице-премьер Чехии выступил против демонтажа памятнику маршалу Коневу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019