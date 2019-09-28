Статую в честь 60-летия визита Хрущева открыли на ферме в США

Копию статуи «Перекуем мечи на орала» скульптора Евгения Вучетича открыли в субботу, 28 сентября, на ферме Росуэлла Гарста в американском штате Айова, куда в 1959 году приезжал смотреть на выращивание кукурузы советский лидер Никита Хрущев. Об этом сообщил исполнительный директор заповедника «Уайтрок» Дэн Гудал.

По его словам, на церемонии, посвященной 60-летию визита советского лидера, присутствовало более 80 человек, в том числе внучки Гарста Элизабет и Сара, а также автор книги о Хрущеве Тимоти Нафтали. От России с краткой речью выступил атташе по вопросам сельского хозяйства Иван Пономарев, передает «РИА Новости».

«Саму статую заказал Джон Кристал, который был местным банкиром, фермером и часто посещал Советский Союз. В поездках его часто сопровождала Валентина Фоминых, которой перешла статуя, когда он умер. Валентина подарила ее «Уайтроку», перед тем как скончалась в 2018 году», — рассказал Гудал.

Оригинальная статуя работы Вучетича стоит перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Скульптура символизирует призыв к уходу от войны к миру. Первый визит советского лидера в США состоялся в сентябре 1959 года.

25 августа сообщалось, что в Русском культурном саду города Кливленд (США) в открыли бюст первому космонавту Юрию Гагарину.