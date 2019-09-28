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Аршавин иронично высказался о трудоустройстве Кокорина и Мамаева

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поздравил полузащитника Павла Мамаева с подписанием контракта с «Ростовом».

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«Зенит» ранее заключил новый договор с другим освободившимся по УДО участником дела о двух драках в центре Москвы форвардов Александром Кокориным.

«Рад и за Сашу, что он нашел работу. И за Пашу — думаю, он поможет «Ростову», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

При этом он добавил, что «обычно люди после тюрьмы не могут найти работу», поэтому трудоустройство Кокорина и Мамаева «говорит об уровне других футболистов».

«Они весь год ели «Доширак» и печеньки, час в день гуляли, пока другие тренировались. А клубы их ждут и хотят подписать», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

Мамаев успешно прошел медосмотр в футбольном клубе «Ростов» в субботу, 28 сентября. Ранее сообщалось, что ФК «Краснодар» расторг контракт с игроком.

В октябре 2018 года Мамаев и его коллега Александр Кокорин с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев лишения свободы. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины условно-досрочно освободились из колонии, где отбывали наказание.

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