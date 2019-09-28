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Исчезнувшее в Атлантике судно Bourbon Rhode затонуло

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Фото: maritime-executive.com
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Судно Bourbon Rhode, исчезнувшее во время шторма в Атлантическом океане, затонуло. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на судовладельца в субботу, 28 сентября.

«Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются», — сказал собеседник агентства.

Судовладелец подтвердил слова замдиректора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича о том, что трое членов экипажа судна, среди которых двое — украинцы, — были спасены. Это произошло благодаря самолету ВМС Франции, который был направлен в зону поиска. К поискам подключились другие суда, находящиеся в районе исчезновения Bourbon Rhode.

Ранее в субботу стало известно, что судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины, исчезло во время шторма в Атлантическом океане 26 сентября. ЧП произошло на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники, заморского департамента Франции.

Морской журнал Seafarers Journal утверждает, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайану) с Канарских островов, когда попало в циклон. На его борту находились 14 человек. Источники «Интерфакс-Украины» сообщали, что на судне могли быть 10 украинцев.

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