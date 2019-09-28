Экклстоун пожалел об отсутствии времени у Путина на покорение Европы

Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун выразил сожаление, что у президента России Владимира Путина нет времени покорить Европу. Об этом 88-летний автогонщик заявил в интервью ТАСС, опубликованном 28 сентября.

«Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе... Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо», — сказал Экклстоун.

На вопрос журналиста, по-прежнему ли, как и два года назад, экс-глава «Формулы-1» считает Путина величайшим из людей, он ответил: «Да, конечно, хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить», — пояснил он.

Автогонщик в ответ на вопрос, думает ли он, что давление на РФ и российского президента со стороны Запада не спадает, ответил, что такое происходит всегда. «Просто они завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался», — заключил собеседник агентства.

3 мая 2017 года Экклстоун заявлял в интервью «Известиям», что Путин должен управлять Европой. По его словам, президент России многое делает для своей страны и для сохранения мира во всем мире. «Он останется в истории как великий правитель», — отмечал спортсмен.