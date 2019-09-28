Концерт «Ленинграда» в Сочи посмотрели более 17 тыс. человек

Главным музыкальным событием пятницы на Гран-при России – 2019 стал концерт группировки «Ленинград». Сергей Шнуров спел свои самые знаменитые хиты на Центральной площади Олимпийского парка, в котором во время выступления собралось более 17 тыс. человек.

«Ленинград» проводит свой заключительный стадионный тур, и концерт на российском этапе «Формулы-1» был одной из последних возможностей побывать на выступлении петербургского коллектива. Сергей Шнуров и его группа выступали на прошлом Гран-при России и были одними из самых ожидаемых артистов у гостей этапа в 2019 году.

Заезды

Гоночный уикенд в «сердце» Олимпийского парка начался в сухую погоду, которая позволила командам и пилотам «Формулы-1» плодотворно поработать над настройками своих машин.

Лучшее время в первой тренировке показал монегаск Шарль Леклер из Ferrari — 1:34.462. Во второй его превзошел пилот Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен, проехавший круг по Сочи Автодрому за 1:33.162. У российского гонщика Toro Rosso Даниила Квята в первой практике возникли проблемы с машиной, он проехал только пять кругов и остался 19-м. Во второй на счету Квята 12-й результат.

Пилоты гонок поддержки «Формулы-2» и «Формулы-3» в пятницу провели на Сочи Автодроме тренировочные сессии и квалификации.

Поул-позицию в Ф2 завоевал нидерландец Ник де Врис, показавший результат 1:47.440. Из трех российских участников этапа в Сочи быстрейшим оказался Никита Мазепин, занявший восьмое место. Артем Маркелов стал 16-м, а Матевос Исаакян — 17-м.

В квалификации «Формулы-3» лучшим стал россиянин Роберт Шварцман. Он показал время 1:52.583. Благодаря завоеванному поулу Шварцман, который лидирует в чемпионате Ф3, заработал еще четыре очка и довел их количество до 180. Теперь его преимущество над ближайшим преследователем в серии индийцем Джеханом Дарувалой составляет 37 очков.

Фестиваль драйва и моторов

Среди множества развлечений в Олимпийском парке большой интерес у зрителей вызвал Фестиваль драйва и моторов.

В рамках Sochi Gymkhana Challenge на параллельной трассе проходят зрелищные соревнования подготовленных дрифт-авто и «Жигулей». В них принимают участие звезды российского дрифта, в том числе Аркадий Цареградцев, Никита Шиков и Федор Воробьев.

На другой площадке выступают команда по фристайл-мотокроссу FMX-13 и команда по стантрайдингу Legend Stunt Team. Они демонстрируют высочайшее мастерство владения техникой и показывают новые экстремальные трюки.

Расписание фестиваля составлено таким образом, чтобы у гостей российского этапа «Формулы-1» была возможность распланировать свой день — посмотреть заезды на гоночной трассе, а потом дойти до площадок фестиваля.

«Русские витязи»

Также 27 сентября прошел тренировочный полет боевого истребителя Су-30СМ авиационной группы «Русские витязи», которая готовится к авиашоу в субботу и участию в церемонии открытия Гран-при России в воскресенье.

28 сентября помимо гоночных соревнований зрители российского этапа Ф1 насладятся фигурами высшего пилотажа в исполнении «Русских витязей», концертом группы «Мумий Тролль» и многочисленными активностями в Олимпийском парке. Завершится день уникальным ночным забегом «Заправляем в спорте», организованным компанией «Лукойл».