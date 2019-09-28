Немецкая полиция задержала французского Человека-паука после штурма небоскреба

Немецкая полиция задержала французского скалолаза Алена Робера, известного как Человек-паук, после восхождения на небоскреб Skyper во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщило издание Spiegel.

Робера обвинили в нарушении общественного порядка и сопроводили в участок.

Здание не повреждено, отмечает газета.

В октябре 2018 года лондонский суд признал альпиниста виновным в том, что он поднимался на небоскреб без страховки. Это может спровоцировать менее опытных верхолазов повторить его достижение «с потенциально фатальными последствиями», заявило обвинение. Робера оштрафовали на £5,5 тыс. и запретили в будущем подниматься на какие-либо здания в Великобритании.