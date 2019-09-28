Прямой эфир

В православной церкви призвали тщательно продумать переход на четырехдневку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Русской православной церкви считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки. Вопросов в этой сфере пока больше, чем ответов, отметил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Неделя 4.0: власти хотят устроить эксперимент по четырехдневке
Рабочую нагрузку предлагают сократить в компаниях из нацпроекта по повышению производительности труда

«Я думаю, что эта инициатива должна быть очень хорошо проработана, для того чтобы она получила поддержку населения и поддержку различных сегментов общества, в том числе, и молодежи», — цитирует «Интерфакс» слова митрополита в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит добавил, что не исключена ситуация, при которой людей будут нагружать работой, но заставлять работать дистанционно.

Иерарх подчеркнул, что не считает, что идея сама по себе плоха, но перед ее внедрением нужно получить ответы на все возникающие вопросы.

26 сентября бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что при нынешних законах и экономической ситуации Россия не готова к переходу на четырехдневную неделю. По его словам, нужны нужны новые технологии инвестиций, налоговая политика, доступ к кредитам.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года
Опрос показал число осваивающих новые профессии россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019