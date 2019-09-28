В православной церкви призвали тщательно продумать переход на четырехдневку

В Русской православной церкви считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки. Вопросов в этой сфере пока больше, чем ответов, отметил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Я думаю, что эта инициатива должна быть очень хорошо проработана, для того чтобы она получила поддержку населения и поддержку различных сегментов общества, в том числе, и молодежи», — цитирует «Интерфакс» слова митрополита в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит добавил, что не исключена ситуация, при которой людей будут нагружать работой, но заставлять работать дистанционно.

Иерарх подчеркнул, что не считает, что идея сама по себе плоха, но перед ее внедрением нужно получить ответы на все возникающие вопросы.

26 сентября бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что при нынешних законах и экономической ситуации Россия не готова к переходу на четырехдневную неделю. По его словам, нужны нужны новые технологии инвестиций, налоговая политика, доступ к кредитам.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

Эксперты полагают, что одним из минусов четырехдневной рабочей недели является падение производительности труда. Также нововведение может пагубно отразиться и на здоровье людей, которым придется работать не по восемь, а по 10 часов.