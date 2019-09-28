Land Rover_листалка_2

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Land Rover Цифровая приборная панель — опция, в базе предлагают аналоговые приборы
Фото: Jaguar Land Rover
Цифровая приборная панель — опция, в базе предлагают аналоговые приборы
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Land Rover Камера, картинка с которой выводится прямо на салонное зеркало, обеспечивает более широкий обзор
Фото: Jaguar Land Rover
Камера, картинка с которой выводится прямо на салонное зеркало, обеспечивает более широкий обзор
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Land Rover Для смартфонов кроссовер предлагает шесть USB-портов, три 12-вольтовые розетки плюс беспроводная зарядка
Фото: Jaguar Land Rover
Для смартфонов кроссовер предлагает шесть USB-портов, три 12-вольтовые розетки плюс беспроводная зарядка
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Land Rover Капот перестает быть прозрачным, когда автомобиль стоит или едет быстрее 30 км/ч
Фото: Jaguar Land Rover
Капот перестает быть прозрачным, когда автомобиль стоит или едет быстрее 30 км/ч
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Land Rover Топовые кожаные сиденья еще и комфортнее, а также предлагают массаж
Фото: Jaguar Land Rover
Топовые кожаные сиденья еще и комфортнее, а также предлагают массаж
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Land Rover Ручки на центральной консоли отвечают за регулировку температуры, интенсивность обдува, переключение ездовых режимов и даже за управление прицепом
Фото: Jaguar Land Rover
Ручки на центральной консоли отвечают за регулировку температуры, интенсивность обдува, переключение ездовых режимов и даже за управление прицепом
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