Консульство проверит информацию о россиянах на борту загоревшегося в Корее судна

Российское консульство в Южной Корее проверяет информацию о том, что на борту судна, загоревшегося в порту Ульсан, находились россияне. Об этом сообщил вице-консул Евгений Евдокимов.

Само судно нероссийское, подчеркнул дипломат.

Ранее южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что среди членов экипажа судна есть россияне и филиппинцы. Российские СМИ со ссылкой на список членов команды заявили, что россиянами (или украинцами) могут быть десять из 25 моряков, включая капитана.

Взрыв на судне, шедшем под флагом Каймановых островов, произошел утром 28 сентября. После него начался пожар, который перекинулся на соседний корабль. Пострадали девять человек, один из них в тяжелом состоянии.