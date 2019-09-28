СК проверит информацию СМИ об изъятии детей в Челябинской области

Следственный комитет проведет проверку по факту изъятия детей у многодетной матери из Челябинской области, попавшей в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация об этом случае появилась в СМИ. Ряд телеканалов сообщил, что у жительницы деревни Степановка Нины Пугачевой, когда она попала в больницу, забрали детей. При этом сама женщина утверждает, что причиной стал конфликт с местной администрацией, уточнили в ведомстве.

По информации телеканала «Звезда», у Пугачевой пятеро детей. На время пребывания в больнице она оставила их со своим гражданским мужем. Юридически он не является их родственником, но уже три года воспитывает как своих, рассказала женщина. Формальным поводом для изъятия стали неблагополучные условия проживания, но Пугачева уверена, что свою роль сыграл спор с местным руководством по поводу нового жилья.

Чиновники заявили, что действовали законно, но при этом известно, что женщину просили подписать добровольное согласие на изъятие детей, оформленное задним числом.