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В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с Росссии

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийский санкций. Обсуждение этого вопроса прошло на конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?», передает телеканал RT Deutsch.

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Так, депутат Клаус Эрнст из Партии левых (Die Linke), занимающий пост председателя комитета бундестага по экономике и энергетике, заявил, что, по его мнению, существует высокая вероятность того, что ФРГ удастся добиться снятия санкций ЕС с России. Он напомнил, что Берлин больше всего пострадал от взаимных ограничений. Он указал, что меры не выполняют свои цели.

С ним согласился председатель правления Восточного комитета немецкого бизнеса Майкл Хамс. Он отметил трудности, с которыми сталкиваются немецкие малые и средние предприятия при выходе на российский рынок.

Помимо этого, за смягчение санкций при условии прогресса в выполнении Минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии (FDP) Сандра Везер. Она подчеркнула, что ограничительные меры не согласуются с духом свободных демократов. Она указала на необходимость «дорожной карты» для достижения прогресса по Минским соглашениям и, как следствие, смягчения санкций.

Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.

Клаус Эрнст, в свою очередь, отметил, что снятие ограничительных мер может быть осуществлено в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции США в отношении Европы.

Ухудшение взаимодействия России и ЕС произошло в 2014 году. Из-за ситуации на Украине европейские страны и США ввели санкции против Москвы, возложив на нее ответственность за происходящее.

Россия указала на беспочвенность обвинений и санкций и ввела ответные меры. В последние годы призывы к восстановлению отношений с Россией звучат из Европы всё чаще.

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