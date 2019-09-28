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Неизвестные залили соляркой три улицы в Комсомольске-на-Амуре

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Фото: ИА Хабаровский край сегодня
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В Комсомольске-на-Амуре залили нефтепродуктами несколько недавно отремонтированных улиц. Об этом в своем Instagram сообщил глава города Александр Жорник.

«Сегодня ночью кто-то разлил на проезжую часть проспекта Первостроителей или дизельное топливо, или отработанное масло, какую-то техническую жидкость, дорога может прийти в негодность за считанные часы. Возможно придется перекладывать полотно», — написал Жорник.

Проезд по испорченным участкам дороги перекрыт, изменен ряд автобусных маршрутов. Пожарные пытаются смыть нефтепродукты.

При этом телеграм-канал «Недебри» уточняет, что была разлита солярка, это произошло на улицах Васянина, Шиханова и участке проспекта Первостроителей. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил найти виновников происшествия, отмечается в сообществе.

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