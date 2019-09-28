Лавров объяснил постоянную смену риторики в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риторика США по поводу конфликтов постоянно меняется в зависимости от настроения и политической конъюнктуры. Об этом глава МИД РФ рассказал на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, российская сторона находится в постоянном контакте с американскими коллегами, однако их комментарии по Сирии и другим конфликтам меняются «день ото дня в зависимости от настроения, от политической конъюнктуры, которая на данный момент существует», пишет RT.

Также Лавров отметил, что представители Соединенных Штатов обвиняют сирийское правительство в том, что оно не поддерживает резолюцию ООН 2254 от 2015 года (Положение на Ближнем Востоке (Сирия), а также декларацию сочинского Конгресса сирийского национального диалога. Однако все эти заявления являются неправдой, считает министр.

Также 27 сентября Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать сирийцам в урегулировании конфликта в республике.

13 сентября Лавров заявил, что война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

23 сентября генсек OOH Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета по Сирии. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа. Евросоюз поприветствовал данное решение.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.