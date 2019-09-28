Белый дом ограничил доступ к беседе Трампа, признавшего вмешательство самих США в выборы

Белый дом ограничил доступ к стенограмме разговора президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и занимавшим в тот момент пост посла России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которая состоялась в мае 2017 года. Об этом в пятницу, 28 сентября, пишет газета Washington Post со ссылкой на трех бывших представителей американской администрации.

По их данным, в ходе разговора Трамп якобы заявил, что не беспокоится по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы, поскольку США сами вмешиваются в выборы в других странах мира.

По версии газеты, слова Трампа вызвали обеспокоенность у сотрудников Белого дома, которые приняли решение ограничить доступ к тексту стенограммы. Таким образом, они якобы намеревались не допустить, чтобы слова президента США попали в СМИ.

Согласно данным источников, Трамп в разговоре с Лавровым также подчеркнул, что обвинения Москвы во вмешательстве в выборы мешают нормальным отношениям двух стран.

По словам другого источника издания, Трамп также в частных беседах регулярно выступал в защиту России.

«Он считал, что вся эта история с вмешательством была смехотворна. Он никогда не покупался на это», — сказал собеседник издания.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила о том, что Белый дом в последнее время ограничивал доступ сотрудников администрации американского к записям его телефонных разговоров с Путиным, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Расследование о «русских хакерах», якобы вмешавшихся в американские выборы, началось после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа в 2016 году. В конце марта 2019 года минюст США обнародовал финальный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования не нашел сговора Трампа с Россией.