Суд во Франции запретил называть ребенка Джихадом

Суд французского города Дижон вынес решение, запрещающее называть мальчика именем Джихад. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает радиостанция France Info.

По ее данным, дело началось в ноябре 2018 года, когда жительница Дижона решила дать такое имя своему новорожденному сыну. Спустя месяцы рассмотрения дела судья по семейным вопросам вынес свой вердикт и объявил имя Джихад «вредящим интересам ребенка».

Судья пояснил, что хотя это имя, означающее «священную борьбу, священную войну, труд, усилия», используется в арабском мире, оно, с учетом нынешнего террористического контекста, ассоциироваться с исламистскими фундаменталистскими движениями.

Отмечается, что теперь мальчик получит имя Джахид.

27 сентября сообщалось, что эксперты составили список имен для мальчиков и девочек, которые наиболее часто встречаются среди миллиардеров. Перечень составили аналитики магазина детской одежды HushHush.