Прямой эфир

Суд во Франции запретил называть ребенка Джихадом

0
Фото: Global Look Press/Pascal Deloche/GODONG
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд французского города Дижон вынес решение, запрещающее называть мальчика именем Джихад. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает радиостанция France Info.

По ее данным, дело началось в ноябре 2018 года, когда жительница Дижона решила дать такое имя своему новорожденному сыну. Спустя месяцы рассмотрения дела судья по семейным вопросам вынес свой вердикт и объявил имя Джихад «вредящим интересам ребенка».

Судья пояснил, что хотя это имя, означающее «священную борьбу, священную войну, труд, усилия», используется в арабском мире, оно, с учетом нынешнего террористического контекста, ассоциироваться с исламистскими фундаменталистскими движениями.

Отмечается, что теперь мальчик получит имя Джахид.

27 сентября сообщалось, что эксперты составили список имен для мальчиков и девочек, которые наиболее часто встречаются среди миллиардеров. Перечень составили аналитики магазина детской одежды HushHush.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
В ЗАГСе рассказали о самых необычных детских именах в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019