Прямой эфир

Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии

0
Фото: NewsYkt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столкновение двух паромов, перевозивших автомобили, произошло на реке Лена в Якутии.

Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ
Первый в стране транспорт нового типа планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, пострадавших в результате инцидента нет. Инцидент произошел в районе берега на переправе Якутск–Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.

Один паром получил повреждения носовой части, на борту находилось восемь грузовых и 16 легковых автомобилей. Второй паром получил повреждения левого борта.

На нем находилось восемь грузовых автомобилей и 12 легковых. Вся техника разгружена на причале. Розлива топлива нет, передает ТАСС.

23 сентября два парома с пассажирами столкнулись на этой же переправе через Лену. Жертв среди людей не было, о пострадавших не сообщалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму решили наладить паромное сообщение с Турцией
Заработала паромная переправа между Сахалином и Японией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019