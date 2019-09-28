Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии
Столкновение двух паромов, перевозивших автомобили, произошло на реке Лена в Якутии.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, пострадавших в результате инцидента нет. Инцидент произошел в районе берега на переправе Якутск–Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района.
Один паром получил повреждения носовой части, на борту находилось восемь грузовых и 16 легковых автомобилей. Второй паром получил повреждения левого борта.
На нем находилось восемь грузовых автомобилей и 12 легковых. Вся техника разгружена на причале. Розлива топлива нет, передает ТАСС.
23 сентября два парома с пассажирами столкнулись на этой же переправе через Лену. Жертв среди людей не было, о пострадавших не сообщалось.