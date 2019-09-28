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Историк назвал обоснованным возбуждение в РФ дела против ветерана СС Лациса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовное дело в отношении ветерана Латышского легиона CC и латвийского политика Висвалдиса Лациса возбуждено в России совершенно обоснованно, поскольку в его работах действительно была попытка оправдать действия этой преступной организации. Об этом сообщил директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории Александр Дюков.

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«На мой взгляд, уголовное дело возбуждено совершенно обоснованно», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Ученый отметил, что читал книгу Лациса, в которой «совершенно очевидно предпринята попытка оправдать преступления Латышского легиона CC, что подпадает под статью об оправдании преступлений нацизма».

Историк подчеркнул, что Латышский легион CC «было не формирование, боровшееся с советской властью, как это хотят представить в Латвии», а формирование, входившее в состав CC и осужденное международным Нюрнбергским трибуналом.

По словам Дюкова, имеющиеся сейчас исчерпывающие сведения говорят о том, что Латышский легион совершал военные преступления и преступления против человечности.

Он добавил, что данных о том, совершал ли сам Лацис подобные преступления, на сегодня нет, однако точно известно, что «он обучал тех, кто эти преступления совершал».

26 сентября стало известно, что главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении ветерана CC и латвийского политика Висвалдиса Лациса.

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