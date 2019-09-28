В Индии в аварии с микроавтобусом погибли 15 человек

15 человек, включая одного ребенка, погибли после столкновения двух автомобилей в индийском штате Раджастхан. Восемь человек получили серьезные травмы, они госпитализированы. На трассе столкнулись попутные кемпер и микроавтобус. Полиция начала расследование. Причины ДТП устанавливаются.