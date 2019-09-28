Соседи топают и постоянно что-то сверлят? Это еще цветочки. В Нижнем Новгороде мужчина затиранил весь дом конским ржанием. Мужчина уже два года специально включает аудиозапись. Причем ржание будит людей в пять утра в будни, и в выходные. Шумный сосед на просьбы выключить звуки не реагирует и конфликтует с жильцами. В дом уже приходил участковый и приезжала полиция. В этом году в отношении мужчины составили три протокола. Суд назначил штраф — 5 тыс. рублей.