В США заявили о возможной причастности России к скандалу вокруг июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дoнaльдa Трампа и Владимира Зeлeнскoгo. Такую точку зрения высказала спикер нижней палаты конгресса США Нэнcи Пелoси в пятницу, 27 сентября, в эфире телеканала MSNBC.

«Я думаю, что Россия приложила руку к этому», — заявила политик.

Пелоси отметила, что считает недопустимым, чтобы любое государство вмешивалось в выборы в другой стране. При этом, по ее словам, Трaмп просил Зeлeнcкoгo именно об этом.

Политик добавила, что сейчас демократы настроены на обсуждение возможности объявления Трaмпу импичмента.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре требовал от президента Украины Владимира Зeлeнcкoгo начать расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Бaйдeнa на Украине в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Демократ Бaйдeн является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

24 сентября Пeлоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении президента США. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.