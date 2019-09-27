Прямой эфир

Лавров подчеркнул необходимость выполнить Минские договоренности

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия считает необходимым следовать положениям Комплекса мер по выполнению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Увидеть Париж и примирить: саммит «четверки» возможен до конца октября
Обмен между Россией и Украиной показал договороспособность Киева

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 27 сентября, на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом он подчеркнул, что необходимо активизировать усилия по урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов во всех регионах мира, передает ТАСС.

Главное, по его словам, добиваться от сторон соблюдения уже имеющихся договоренностей и не позволять изобретать предлоги для отказа от обязательств.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что Россия выступает за консолидацию усилий в борьбе с международным терроризмом под эгидой ООН.

В то же время Лавров указал на важность выработки общеприемлемых подходов к регулированию цифровой сферы и искусственного интеллекта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения Минских соглашений
Киев вернется к идее миротворцев в случае провала Минских соглашений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019