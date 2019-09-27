Лавров подчеркнул необходимость выполнить Минские договоренности

Россия считает необходимым следовать положениям Комплекса мер по выполнению Минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 27 сентября, на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом он подчеркнул, что необходимо активизировать усилия по урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов во всех регионах мира, передает ТАСС.

Главное, по его словам, добиваться от сторон соблюдения уже имеющихся договоренностей и не позволять изобретать предлоги для отказа от обязательств.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что Россия выступает за консолидацию усилий в борьбе с международным терроризмом под эгидой ООН.

В то же время Лавров указал на важность выработки общеприемлемых подходов к регулированию цифровой сферы и искусственного интеллекта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).