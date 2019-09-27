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Помпео заявил Лаврову о непричастности к ситуации с невыдачей виз делегатам РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Щербак
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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что ни он, ни американский президент Дональд Трамп не имеют никакого отношения к отказу выдать визы части делегации РФ. Об этом рассказал глава российского МИДа на пресс-конференции по итогам выступления в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, он затронул в разговоре с американским коллегой возмутительную ситуацию с фактическим отказом выдать визы значительной части делегации. Он также отметил, что у него нет ни малейших сомнений, что ни госсекретарь, ни президент США к этому не причастны, и что Помпео ему это подтвердил, пишет ТАСС.

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«Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН», — заключил министр.

24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации не получили американских виз для участия в ГА ООН — американская сторона не оформила документы в срок.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение США возмутительным примером неуважения к членам международной организации, а член СФ Косачев пригрозил «чувствительным и болезненным» ответом, который Москва, по его словам, уже прорабатывает.

В Кремле ситуацию назвали неприемлемой и провоцирующей на жесткую реакцию, ведь речь идет не о двустороннем визите, а о приезде делегации страны на международную конференцию.

В Госдепартаменте ответили, что ответственно относятся к выполнению своих международных обязательств по организации мероприятий ООН, но информацию о визах разглашать не могут в связи с конфиденциальным характером информации.

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