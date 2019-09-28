Россия отмечает День атомщика

28 сентября Россия отметит День атомщика. 2019 год станет юбилейным для сферы.

В этом году отмечается 70-летие с испытания первой отечественной атомной бомбы, 65-летие запуска первой АЭС и 60-летие поднятия флага над первым в мире атомным ледоколом «Ленин».

Следующий, 2020 год, также будет юбилейным — исполнится 75 лет всей атомной сфере в целом, сообщили в «Росатоме».

На сегодняшний день «Росатом» объединяет больше 300 предприятий и научных организаций, в том числе все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот.

На 10 российских атомных электростанциях работают 35 энергоблоков общей мощностью 29 ГВт. Также корпорация возводит 36 энергоблоков в 12 странах мира.