Помпео заявил о необходимости развития отношений США и России

США и Россия должны найти пути для конструктивного развития отношений, несмотря на напряженность. Об этом по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Страны работали вместе раньше — значит, смогут сделать это снова, написал Помпео в Twitter.

Госсекретарь США также рассказал, что среди тем, которые он обсудил с Лавровым, были контроль над вооружениями и ряд международных проблем.

Ранее 27 сентября МИД России сообщил, что Лавров в разговоре с Помпео заявил о бессмысленности американских санкций.

«Отмечена тщетность попыток санкционного и любого иного давления на нашу страну, которые лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность», — заявили в ведомстве.

26 сентября США расширили антироссийские санкции из-за «содействия в передаче поставок авиатоплива российским силам, действующим в Сирии» и поддерживающим правительство президента САР Башара Асада. В черные списки попали трое сотрудников компании «Совфрахт».