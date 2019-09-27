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В Кремле ответили на слова Саакшвили о планах России воссоздать СССР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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У России нет планов воссоздать СССР к 2024 году. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в пятницу, 27 сентября.

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«Таких планов нет», — сказал Песков.

«Владимир Путин решил к 2024 году восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — сказал бывший грузинский лидер, слова которого приводит «Грузия онлайн» 27 сентября. По его словам, частью этого плана является заставить указанные страны «объявить нейтралитет и ослабить их политических лидеров».

Также Саакашвили заверил, что Москва и Тбилиси ведут переговоры о нейтральном статусе Грузии, чтобы республика не вошла в НАТО и Евросоюз. «Правительство Грузии проводит переговоры с руководством России о нейтральном статусе Грузии. Они хотят, чтобы объявили, что Грузия никогда не войдет в НАТО и Евросоюз», — приводит «Интерфакс-Азербайджан» 27 сентября слова Саакашвили из его видеообращения в Facebook к грузинским сторонникам.

В Кремле опровергли сообщения о якобы ведущихся переговорах по невхождению Грузии в НАТО и ЕС. «Нет», — сказал пресс-секретарь президента России. Так он ответил на вопрос журналистов, соответствует ли эта информация действительности, передает «РИА Новости» в пятницу.

Грузия пытается вступить в НАТО с 1990-х годов. Среди потенциальных претендентов на вступление в альянс Тбилиси первым согласовал Индивидуальный план партнерства. Грузинская сторона первой на постсоветском пространстве отправила свой военный контингент в Ирак и Афганистан для участия в военных операциях НАТО.

В апреле 2019 года страны блока согласовали меры для дополнительной поддержки Тбилиси при подготовке военно-морских сил и береговой охраны, увеличения количества визитов и учений, обмене информацией.

Обычно в НАТО не берут страны, у которых есть территориальные споры, как в случаи официального Тбилиси, Абхазии и Южной Осетии. Но бывают исключения: в 1952 году в блок вошли Греция и Турция, которые так и не урегулировали территориальные претензии друг к другу. Однако Грузия пока что не состоит в альянсе.

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