Дело возбудили по факту гибели рабочего в Пензе

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, который упал с высоты. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, 13 июля в Пензе рабочий ремонтировал механизмы на платформе автомобильного крана. Он упал с высоты 2,5 м и получил различные травмы. 9 августа он скончался в больнице, пишет ИА «Пенза-пресс».

Как пояснила официальный представитель следственного управления Татьяна Махницкая, мужчина был допущен к выполнению работ без осуществления контроля со стороны ответственного за соблюдение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.

24 сентября сообщалось, что в Краснодаре организована проверка по факту гибели 24-летнего рабочего во время строительных работ. Он упал с высоты восьмого этажа.