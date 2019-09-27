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Дело возбудили по факту гибели рабочего в Пензе

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, который упал с высоты. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным ведомства, 13 июля в Пензе рабочий ремонтировал механизмы на платформе автомобильного крана. Он упал с высоты 2,5 м и получил различные травмы. 9 августа он скончался в больнице, пишет ИА «Пенза-пресс».

Как пояснила официальный представитель следственного управления Татьяна Махницкая, мужчина был допущен к выполнению работ без осуществления контроля со стороны ответственного за соблюдение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.

24 сентября сообщалось, что в Краснодаре организована проверка по факту гибели 24-летнего рабочего во время строительных работ. Он упал с высоты восьмого этажа.

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