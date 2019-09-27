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Лавров на встрече с Помпео отметил тщетность санкций США

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Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с американским Госсекретарем Майком Помпео заявил о тщетности санкционного давления на Москву. Об этом 27 сентября сообщает «РИА Новости».

«Отмечена тщетность попыток санкционного и любого иного давления на нашу страну, которые лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность», — отметил Лавров.

26 сентября США расширили антироссийские санкции. В черные списки попали трое сотрудников компании «Совфрахт»: заместитель генерального директора по правовому обеспечению Илья Логинов, директор департамента морского транспорта Илья Окороков и первый заместитель генерального директора по морским перевозкам Карен Степанян. В документах Госдепа говорится, что ограничения введены из-за «содействия в передаче поставок авиатоплива российским силам, действующим в Сирии» и поддерживающим правительство президента САР Башара Асада.

17 сентября депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия несет большие потери от санкционного давления, но история не знает примеров, когда можно было бы санкционным давлением вынудить Москву на капитуляцию

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