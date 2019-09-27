Автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США приговорили к исправительным работам

Суд Видземского предместья Риги приговорил автора шуточной петиции о присоединении Латвии к США, блогера Дениса Бартецкого к 80 часам исправительных работ. Об этом 27 сентября сообщил на своей странице в Facebook сам Бартецкий.

«Здравый смысл — не самая сильная сторона нашей системы. Итого: 80 часов общественных работ и год пробации», — написал он.

Блогер еще не решил, будет ли он подавать апелляцию на решение суда.

В феврале 2016 года на сайте avaaz.org была опубликована статья Максима Коптелова, в которой автор в шуточной форме призывал Латвию вступить в состав Российской Федерации. За эту статью он был приговорен судом к шести месяцам тюремного заключения. Однако потом приговор смягчили, заменив его 140 часами общественных работ.

Возмущенный наказанием Коптелова Денис Бартецкий решил в том же году разместить аналогичную петицию с призывом вступления Латвии в состав США. Блогер в том же 2016 году разместил на avaaz.org аналогичную петицию с заменой России на США. Спустя два года Генпрокуратура приняла решение дать ход уголовному делу за «публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики».

В прошлом году генеральная прокуратура Латвии сообщила о намерении выдвинуть блогеру обвинения.