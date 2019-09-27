В Подмосковье мужчина случайно застрелил из ружья приятеля

Житель Московской области случайно застрелил своего приятеля из ружья во время охоты. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГСУ Следственного комитета России.

Инцидент произошел в Талдомском округе. Предварительно установлено, что подозреваемый, разряжая охотничье ружье, направил его в сторону находившегося с ним рядом мужчины 1984 года рождения, в результате чего произошел самопроизвольный выстрел. Пострадавший получил огнестрельное ранение в живот и скончался, пишет РИАМО.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчина вину признал. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

13 сентября сообщалось, что в Тугулымском районе Свердловской области охотник случайно застрелил своего друга.