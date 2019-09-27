Операционный блок закрыли в больнице на Урале из-за кишечной палочки

В районной больнице в Аргаяше (Челябинская область) закрыли операционный блок и рентгенкабинет. Двери опечатали судебные приставы после проверки Роспотребнадзора.

Проверка показала, что на стенах, полу и потолке облупилась краска и отпала плитка, трубы проржавели, отсутствовала вентиляция. При взятии смывов в операционной обнаружили бактерии кишечной палочки, пишет 1obl.ru.

В УФССП России по региону пояснили, что в суде представитель больницы признал нарушения. По его словам, часть из них уже устранена, для полной ликвидации нарушений необходимо время.

Суд согласился с доводами Роспотребнадзора и назначил медучреждению наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток.

В больнице заверили, что закрытие операционной и рентгенкабинета никак не отразятся на пациентах. Кабинет планируют переделать в палату, а обследования будут проводить в других помещениях. Операционный блок ожидает ремонт. Экстренную помощь пациентам окажут в операционной бывшего роддома.