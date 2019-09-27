Детский центр муковисцидоза открылся в Казани

В Казани открыли детский центр муковисцидоза на базе Детской республиканской клинической больницы. Ранее пациентов с таким заболеванием лечили в пульмолонологическом отделении.

Как пояснила главный детский внештатный пульмонолог республиканского минздрава, заведующая поликлиникой № 1 Оксана Пятеркина, муковисцидоз — это аутосомное генетическое заболевание, которое передается от мамы или папы. С 2006 года в республике проводится скрининг по муковисцидозу у новорожденных, что позволяет начать терапию на ранних сроках, пишет ИА «Татар-информ».

По словам Пятеркиной, раньше такие пациенты не доживали до взрослого возраста. Сегодня самому старшему 36 лет. В Татарстане с муковисцидозом живут более 120 человек, 30% из которых уже взрослые.

В детской больнице на учете состоит 86 детей, ежегодно врачи выявляют до десяти новых пациентов.