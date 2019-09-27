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ИНК объявила конкурс на проектирование жилого микрорайона

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Фото: Евгений Козырев
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Иркутская нефтяная компания объявляет конкурс на проектирование жилого микрорайона в городе Усть-Куте Иркутской области. Об этом сообщается на сайте нефтепроизводителя.

Новый комплекс будет включать многоэтажные жилые здания, два детских сада, школу, поликлинику, а также два многофункциональных здания. Общая площадь помещений жилых домов составит 85 тыс. кв. м. Под строительство будет отведена территория на правом берегу реки Лены.

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Микрорайон будет предназначен для сотрудников завода по строительству полимеров, который компания готовится построить, и их семей. Как сообщается в докладе, число жителей составит около 3 тыс. человек.

Объявляя о старте конкурса, ИНК рассчитывает привлечь внимание архитектурного сообщества страны к решению задачи развития города и региона в целом.

«Компания ждет от потенциальных участников применения лучших решений в области проектирования жилых и общественных пространств. Их целью должно стать создание максимально комфортных условий для жителей», — говорится в сообщении.

Участие в конкурсе смогут принять как физические лица — архитекторы, дизайнеры, декораторы, студенты профильных вузов, так и юридические — проектные организации, конструкторские бюро, дизайн-студии и мастерские.

Отмечается, что заявленные работы будут рассматриваться в следующих номинациях: «Лучший концепт организации функциональной планировки микрорайона», «Лучший концепт оформления фасадов», «Лучший концепт организации общественных пространств».

Иркутская нефтяная компания была образована в 2000 году и является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Она специализируется на геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья в Иркутской области, Якутии и Краснодарском крае.

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