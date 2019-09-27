ИНК объявила конкурс на проектирование жилого микрорайона

Иркутская нефтяная компания объявляет конкурс на проектирование жилого микрорайона в городе Усть-Куте Иркутской области. Об этом сообщается на сайте нефтепроизводителя.

Новый комплекс будет включать многоэтажные жилые здания, два детских сада, школу, поликлинику, а также два многофункциональных здания. Общая площадь помещений жилых домов составит 85 тыс. кв. м. Под строительство будет отведена территория на правом берегу реки Лены.

Микрорайон будет предназначен для сотрудников завода по строительству полимеров, который компания готовится построить, и их семей. Как сообщается в докладе, число жителей составит около 3 тыс. человек.

Объявляя о старте конкурса, ИНК рассчитывает привлечь внимание архитектурного сообщества страны к решению задачи развития города и региона в целом.

«Компания ждет от потенциальных участников применения лучших решений в области проектирования жилых и общественных пространств. Их целью должно стать создание максимально комфортных условий для жителей», — говорится в сообщении.

Участие в конкурсе смогут принять как физические лица — архитекторы, дизайнеры, декораторы, студенты профильных вузов, так и юридические — проектные организации, конструкторские бюро, дизайн-студии и мастерские.

Отмечается, что заявленные работы будут рассматриваться в следующих номинациях: «Лучший концепт организации функциональной планировки микрорайона», «Лучший концепт оформления фасадов», «Лучший концепт организации общественных пространств».

Иркутская нефтяная компания была образована в 2000 году и является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Она специализируется на геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья в Иркутской области, Якутии и Краснодарском крае.