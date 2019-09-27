Компенсации на проезд к могилам участников ВОВ могут ввести в Петербурге

Комитет по законодательство городского парламента в Санкт-Петербурге поддержал законопроект, который предусматривает компенсацию расходов на поездку к могиле или месту гибели предков для детей погибших участников Великой Отечественной войны. Изменения предлагается внести в Социальный кодекс.

Согласно законопроекту, компенсацию за проезд могут получить дети погибших или умерших от ранений участников ВОВ, а также сопровождающие их лица. Кроме того, компенсация предусмотрена на наем жилья. Об этом сообщает телеканал «78».

Депутаты уточнили, что размер компенсации за билеты не может превышать 25 тыс. рублей в обе стороны. Лимит на проживание составляет 5 тыс. рублей. Воспользоваться льготой граждане смогут не более одного раза в год.