Четырех человек осудили за серию ограблений дач в Хабаровске

В Хабаровске суд вынес приговор четырем жителям села Дружба, которые на протяжении двух лет грабили дачи в товариществах «Космос» и «Радуга» в районе Черной речки. Об этом 27 сентября сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В преступную группу входили ранее несудимые мужчины 31 и 37 лет и два брата 21 и 24 лет. Было установлено, что вдохновителем преступлений является старший из братьев, в юности отсидевший в колонии для малолетних. В одиночку он ограбил девять домов, позже подключились остальные.

Ущерб от каждой из краж составлял от трех до 21 тыс. рублей. Преступники уносили печи, холодильники, шторы, ведра, баллоны с газом, стулья, тумбы и множество других предметов. Задержать их удалось благодаря сработавшей охранной сигнализации в последнем доме.

«Подсудимые признаны виновными в кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба группой лиц по предварительному сговору. Братья приговорены к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, двое других подсудимых — к 2 годам 10 месяцам и 1 году 6 месяцам лишения свободы условно», — цитирует старшего помощника прокурора Хабаровского района Юлию Васильеву агентство.