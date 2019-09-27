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Колокольню вологодского Софийского собора закрыли на реставрацию

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В Вологде закрыли колокольню Софийского собора. Это произошло на месяц раньше обычного из-за начала второго этапа реставрации. Работы проводятся внутри звонницы.

Специалистам предстоит провести отделку интерьеров колокольни, отреставрировать основную и винтовую лестницу, обустроить новую лестницу на уровне часового механизма с предполагаемым показом курантов и конструкций деревянного блока.

Как отмечает ИА FlashNord, Софийский собор, как и Спасский собор Прилуцкого монастыря, считается древнейшим сохранившимся каменным сооружением в Вологде. Его строили в 1568–1570 годах по распоряжению Ивана Грозного.

В храме почти полностью сохранились фрески XVII века и иконостас начала XVIII века. Храм был усыпальницей вологодских архиереев.

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