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Ремонт дорог завершился в подмосковном Лотошино

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В поселке городского типа Лотошино (Московская область) завершился ремонт муниципальных и региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного минтранса.

В муниципалитете привели в порядок три участка региональных и 19 участков муниципальных дорог общей протяженностью свыше 21 км. Отрезки дорог на 2-й Клубной улице в Лотошино и на центральной улице в Матвейково выбрали местные жители на сайте «Добродел», отмечает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Ремонт также затронул территорию автовокзала на Центральной улице, который ежедневно обслуживает 3,3 тыс. пассажиров на 21-м маршруте.

Ранее в сентябре сообщалось, что до конца 2019 года на крутых поворотах, виражах и аварийных участках в Московской области установят более 80 тыс. катафотов. Область станет первым регионом, где применяют подобные устройства.

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