Прямой эфир

Форум породненных городов стран Прикаспия пройдет в Астрахани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани состоится международный форум, посвященный развитию сотрудничества между породненными городами стран Прикаспийского региона. Мероприятие посетят эксперты из нескольких стран.

По данным организаторов, на форуме выступят представители научного сообщества, общественных организаций и властей породненных городов России, Ирана, Туркменистана, Казахстана и Азербайджана. Они будут обсуждать создание условий для диалога между муниципалитетами, бизнесом, учеными и экспертами городов-побратимов. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Форум будет разделен на три модуля, которые посвящены экономике муниципального сотрудничества, формированию интегрированной торгово-логистической инфраструктуры региона и перспективам развития туризма.

Форум состоится 28 и 29 сентября на базе Астраханского государственного университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый Гражданский форум проходит в Калуге
Северный форум проходит в Якутии при участии 18 стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019