Форум породненных городов стран Прикаспия пройдет в Астрахани

В Астрахани состоится международный форум, посвященный развитию сотрудничества между породненными городами стран Прикаспийского региона. Мероприятие посетят эксперты из нескольких стран.

По данным организаторов, на форуме выступят представители научного сообщества, общественных организаций и властей породненных городов России, Ирана, Туркменистана, Казахстана и Азербайджана. Они будут обсуждать создание условий для диалога между муниципалитетами, бизнесом, учеными и экспертами городов-побратимов. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Форум будет разделен на три модуля, которые посвящены экономике муниципального сотрудничества, формированию интегрированной торгово-логистической инфраструктуры региона и перспективам развития туризма.

Форум состоится 28 и 29 сентября на базе Астраханского государственного университета.