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Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов на работе

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene/ZB
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Сотрудник ядерного центра в Сарове (Нижегородская область) оштрафован на 450 тыс. рублей за попытку майнить биткоины на рабочем месте. Аналогичные дела в отношении еще двух работающих там же мужчин еще не рассмотрены.

Сотрудники ядерного центра задержаны в феврале 2018 года при попытке «несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей», цитирует 27 сентября «РИА Новости» сообщение пресс-службы Саровского городского суда.

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Подробности не раскрываются, но известно, что подсудимым инкриминируют неправомерный доступ к компьютерной информации, нарушение правил хранения этой информации и использование компьютерных вирусов.

Нижегородский портал «Нижний Сейчас» сообщает, что подозреваемые уволены из ядерного центра, но сейчас трудятся в других местах. Известно, что один из них занимается муниципальными государственными контрактами по закупкам компьютерного оборудования, в том числе для своего бывшего места работы.

В апреле в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что в нескольких российских регионах — Москве, Калининградской и Калужской областях, а также в Пермском крае протестируют инновации, которые пока не разрешены российским законодательством: блокчейн, криптовалюты, нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, робототехнику, виртуальную и дополненную реальность.

Проекты в инновационных сферах планируют запустить в рамках так называемых регуляторных песочниц. Это, по словам экспертов, позволит ускорить вывод новых технологических решений на рынок.

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