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Музыканты BrainStorm рассказали о планах в новом сезоне «Нашего радио»

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Музыканты латвийской группы BrainStorm рассказали о планах в новом сезоне «Нашего радио», который стартовал 26 сентября.

Вокалист Ренарс Кауперс напомнил, что в этом году коллектив отмечает 30-летие.

«В юбилеях что обычно делают? В юбилеях как бы черту проводят. (...) И так как нам 30 лет, мы решили, что это хороший повод (...) отметить самые наши важные песни, любимые песни публики, любимые истории группы», — поделился музыкант.

26 сентября на «Нашем радио» начался очередной сезон, в рамках которого появятся новые рубрики, в числе которых шоу о гаджетах, о жизни иностранцев в России, а также «Кривая линия» — аналог «прямой линии», только отвечать на вопросы будут ведущие, а не президент.

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