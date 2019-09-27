Более 600 деревьев высадили в Липецке на субботнике

Участники субботника в Липецке высадили более 600 деревьев за один день. В акции приняли участие порядка 200 человек.

Мероприятие проходило в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». В нем принимали участие школьники, сотрудники администрации, правоохранительных органов и коммунальщики. Об этом сообщает LipetskMedia. Деревья были высажены на территории микрорайона Елецкий.

Подобные субботники проводятся в Липецке с 2015 года. В озеленении городской территории приняли участие тысячи человек.

Ранее сообщалось, что более 200 деревьев высадили на Елецком участке особой экономической зоны «Липецк».