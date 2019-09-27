Прямой эфир

Более 600 деревьев высадили в Липецке на субботнике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники субботника в Липецке высадили более 600 деревьев за один день. В акции приняли участие порядка 200 человек.

Мероприятие проходило в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». В нем принимали участие школьники, сотрудники администрации, правоохранительных органов и коммунальщики. Об этом сообщает LipetskMedia. Деревья были высажены на территории микрорайона Елецкий.

Подобные субботники проводятся в Липецке с 2015 года. В озеленении городской территории приняли участие тысячи человек.

Ранее сообщалось, что более 200 деревьев высадили на Елецком участке особой экономической зоны «Липецк».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередной экосубботник пройдет в Приморском крае
Субботник пройдет в Самаре в рамках Всемирного дня чистоты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019